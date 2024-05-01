Трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору

Танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору на выставку трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что танк M1 Abrams и машина M1150 Assault Breacher Vehicle, доставленные в Москву, были произведены в США. Оба образца захватили российские военные во время наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.

В Москву на выставку доставлена еще одна трофейная бронемашина США

Выставка на Поклонной горе откроется 1 мая и продлится месяц.