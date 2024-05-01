Российские военные атаковали штаб ВСУ в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Одессы. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что российские военные атаковали штаб ВСУ в центре Одессы. Также прогремели три взрыва.

«Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень" ("Юг")», — отметил он.

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