В США оценили новый российский фрегат «Адмирал Головко»

Недавно вошедший в строй Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Петер Сучиу.

Эксперт назвал «Адмирала Головко» новым поколением многоцелевых фрегатов.

«Он знаменует собой заметный сдвиг <...> в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.

Сучиу отметил, что подобные фрегаты способны выполнять широкий спектр задач. К примеру, это противолодочная оборона, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника.

Вооружение корабля состоит из крылатых ракет «Калибр», противокорабельной системы «Оникс», новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — подчеркнул Сучиу.

В январе сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход в Североморск.