Снайперы соединения спецназначения российской группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В министерстве отметили, что эффективность стрельбы снайперов на большой дистанции обеспечивается подготовкой военнослужащих, тепловизионными приборами и современными оптическими прицелами.

Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на Авдеевском направлении в зоне СВО, — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что снайперские пары ВДВ из состава Южной группировки войск помешали ротации Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Россияне уничтожили группу из пяти украинских военнослужащих. В министерстве добавили, что снайперские пары забайкальских десантников из группы «Юг» ежедневно уничтожают живую силу противника.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявлял, что ВС России нанесли удар по Часову Яру высокоточными авиационными бомбами. Он также опубликовал видео точечной работы российских бойцов. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видно, как поражается цель. После из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма.