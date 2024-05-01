СМИ сообщили об опасном для ВСУ маневре России в ДНР

После прорыва у Очеретино российские военные могут создать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозу масштабного окружения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом написало издание «Страна.ua»

«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска», — отмечается в публикации.

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Авторы материала забеспокоились, что при таких условиях российские военные могут продвигаться быстро и создавать угрозу окружения подразделениям ВСУ «на огромном участке фронта».