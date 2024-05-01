Штаб армии США признался в проблемах с гиперзвуковым оружием

В США признались о трудностях с тестированием гиперзвукового оружия. О том, что Военно-воздушные силы, несмотря на значительные вложения, не располагают всеми составляющими для испытаний, заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл.

«У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования гиперзвукового оружия. При этом мы вложили значительные инвестиции в целях развития инфраструктуры для проведения таких испытаний», — цитируют министра ВВС Фрэнка Кендалла РИА Новости.

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Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен также констатировал, что США сейчас не располагают на околоземной орбите всеми составляющими для испытания системы выявления гиперзвукового оружия. Однако, сообщил руководитель, планируется достичь этого «в течение года или около того».

Ранее американский военный историк Макс Бут отметил, что в плане вооружения и численности армии Запад за два года спецоперации не смог догнать Россию. Мнение эксперта было опубликовано на официальном сайте Совета по международным отношениям.