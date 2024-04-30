В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ВВС США

Министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам США требуется немедленная и значительная модернизация, чтобы не отставать от военных возможностей КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кендалл подчеркнул, что текущие темпы роста оборонных расходов Военно-воздушных сил Соединенных Штатов остаются ниже по сравнению с темпом роста оборонного бюджета Китая.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты заключили контракт на сумму $13 млрд с американским авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation с целью разработки нового «самолета Судного дня» для американских лидеров.

Отмечается, что проект нового воздушного судна Центра управления воздушно-десантными операциями США (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу. Работы над модификацией самолета пройдут в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году.

В прошлом году сообщалось, что перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.