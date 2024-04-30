$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

В Болгарии приняли поправки к договору о покупке в США истребителей F-16

Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало поправки к договору о приобретении в США партии истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщает агентство Болгарское информационное агентство БТА.

В Болгарии приняли поправки к договору о покупке в США F-16
© Газета.Ru

В публикации отмечается, что одной из основных поправок стала корректировка сроков поставки компонентов. По обновленному графику поставок самолетов, они должны быть поставлены в конце первого квартала 2025 года и завершиться к его концу.

Модификация контракта направлена на оптимизацию закупок и не снижает требования к возможностям системы вооружения F-16 Block 70, первоначально заявленные болгарской стороной. Общая стоимость контракта также остается неизменной, говорится в публикации.

В 2022 году американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала производство истребителей F-16, заказанных Болгарией и Словенией.

Болгария уже заплатила за восемь истребителей F-16 Block 70, а в начале ноября парламент большинством голосов поддержал покупку еще восьми. Таким образом, после выполнения контакта на вооружении ВВС Болгарии будет 16 истребителей этого типа.

Военные новости
Словения
Болгария
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости