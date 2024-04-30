Остин: США поставят Киеву столько оружия, сколько смогут

Соединенные Штаты предоставят ВСУ «столько возможностей, сколько смогут», заявил на слушаниях в Конгрессе США глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет «Прайм».

По данным агентства, журналисты спросили главу ведомства о том, планирует ли Вашингтон и далее поставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS.

«США предоставят столько возможностей, сколько смогут», — отметил Остин.

Шеф Пентагон подтвердил, что весной ракеты этого типа уже были поставлены ВСУ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО сбили 21 ракету ATACMS производства США. Из них 11 были сбиты на этой неделе и 10 — на прошлой.

Кроме того, на прошлой неделе были уничтожены шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США.