Глава Пентагона призвал Украину надавить на Крым

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Украина сама выработает решения о том, когда начинать мирные переговоры с Россией и какие условия на них принимать или не принимать.

"От самой Украины зависит, когда это произойдет. И на что она решит соглашаться или не соглашаться", - сказал глава Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США перспективы переговоров Киева и Москвы.

Остин заявил, что ситуация на передовой меняется в пользу России

При этом Остин фактически призвал Киев расширять удары по Крыму.