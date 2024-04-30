Глава Пентагона призвал Украину надавить на Крым

Глава Пентагона заявил, что Украина сама решит, какие условия РФ принимать
Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Украина сама выработает решения о том, когда начинать мирные переговоры с Россией и какие условия на них принимать или не принимать.
"От самой Украины зависит, когда это произойдет. И на что она решит соглашаться или не соглашаться", - сказал глава Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США перспективы переговоров Киева и Москвы.
Остин заявил, что ситуация на передовой меняется в пользу России
При этом Остин фактически призвал Киев расширять удары по Крыму.
"Третье, что им необходимо сделать, это оказать дополнительное давление на Крым", - заявил глава американского военного ведомства, перечисляя те задачи, на которых, по его мнению, надо в ближайшей перспективе сосредоточиться ВС Украины.