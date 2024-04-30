Врачи стабилизировали состояние экс-адвоката Ефремова после ранения

Медики стабилизировали состояние адвоката Эльмана Пашаева, получившего ранение в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Пашаев при взрыве беспилотника был контужен. Кроме того, врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения мягких тканей.

Алеша Пашаева, супруга юриста, рассказала, что ее муж находится в госпитале. Медики запрещают ему общаться с кем-либо, так как пациенту необходим полный покой для восстановления.

СМИ: Экс-адвокат Михаила Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО

Ранее сообщалось, что бывший адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев был госпитализирован после ранения под Угледаром.