В США сравнили «Искандеры» с ATACMS

Российские «Искандеры» являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их. Такое мнение высказал экс-морпех США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.

Он отметил, что дальность российских ракет, составляющая 500 километров, значительно выше, чем у дальнобойных ATACMS, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам бывшего морпеха, «Искандеры» более модернизированные, эффективные и современные.

Пентагон по соображениям безопасности отказался назвать модели поставляемых на Украину ракет ATACMS

Кроме того, продолжил он, у России больше ракет, чем у украинской стороны.

«Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет», — заключил Берлетик.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России заглушат дальнобойные ракеты ATACMS ВСУ. Риттер отметил, что российские войска уже нашли способ справиться с управляемыми бомбами GLSDB, и в дальнейшем та же судьба ждет любое другое поставленное Киеву вооружение.