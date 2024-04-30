Израиль откажется от использования ЗРК «Патриот»

Системы противоракетной обороны «Патриот» производства США будут законсервированы в ближайшее время. Им на смену придут более современные комплексы, пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В ведомстве заявили, что в течение двух месяцев планируют заменить ряд американских батарей на комплексы «Железный купол».

«В настоящее время мы находимся в процессе сокращения [количества] батарей до тех пор, пока вся система не будет закрыта», — уточнил командир 138-го батальона системы воздушной обороны, на вооружении которой находятся «Патриоты».

По данным газеты, американская система поступила в батальон в 1991 году, но первый перехват совершила только в 2014 году. Одной из батарей удалось сбить беспилотник ХАМАС, запущенный из сектора Газа.

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За последующие десять лет, отметили журналисты, ЗРК «Патриот» перехватили только 10 целей, среди которых оказались сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

Напомним, что две недели назад система ПВО Израиля подверглась «крупнейшему в истории испытанию» с запуском сотен ракет и беспилотников из Ирана. Большая часть из них была сбита, но некоторые достигли намеченных целей.