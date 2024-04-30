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Европейская страна отменила авиашоу в целях экономии

Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти в европейской стране 9 июня 2024 года, отменили в целях экономии средств. Об этом сообщает телеканал TV2.

Европейская страна отменила авиашоу в целях экономии
© Lenta.ru

Отмечается, что мероприятие, на котором датские транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также иностранные военные воздушные суда демонстрируются в воздухе и на земле, перенесли на июнь 2025 года.

Причина отмены мероприятия заключается в том, что в казне Дании нет денег на проведение авиашоу.

Ранее сообщалось, что в Дании может быть введена воинская повинность для женщин уже после очередных парламентских выборов, намеченных на 2026 год. Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.

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