56% жителей ФРГ высказались против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканала NTV.

В пользу отправки такого вооружения выступают 37% - это существенно больше, чем было в марте (28%). Чаще всего гипотетическую поставку Taurus одобряют сторонники партии "зеленых" - в 63% случаев. Против выступают в первую очередь сторонники "Союза Сары Вагенкнехт" и правой "Альтернативы для Германии".

В опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

Шольца призвали пересмотреть решение о поставках Taurus Киеву

Вновь и вновь эта тема начала подниматься после очередного пакета помощи Украине со стороны США. Главу кабмина ФРГ спрашивали на нескольких пресс-конференциях, готов ли он теперь поменять свою точку зрения. Он отвечал, что передумывать не собирается.