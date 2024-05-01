СМИ: Израиль нанес авиаудары по форпостам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили налеты на форпосты шиитской милиции "Хезболлах".

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Как сообщил телеканал Al Mayadeen, удары были нанесены по местам базирования шиитских отрядов в окрестностях населенных пунктов Айтарун, Кфар-Килла, Мейс-эль-Джебель и Хоула.

По его информации, воздушная атака последовала за вооруженной вылазкой, в ходе которой обстрелу подверглось попавшее в засаду военно-транспортное средство на шоссе между израильскими поселениями Йифтах и Рамот-Нафтали.

Кроме того, бойцы "Хезболлах" выпустили десятки реактивных снарядов по пограничным районам Верхней Галилеи.

Израильская артиллерия открыла в ответ огонь из орудий по долине Вади-Бургуз и холмам Телль-Наххас, где было замечено перемещение шиитских отрядов.