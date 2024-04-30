Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в соцсетях.

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Попытка атаки была совершена в 14 часов. «Около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», 28 апреля ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской областью десятью FPV-дронами. В результате атаки получили ранения восемь человек.