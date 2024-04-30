В приграничном регионе РФ уничтожили украинский дрон

Украинские войска предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи дрона. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили около 18:15 мск. Тогда же в регионе сработали системы противовоздушной обороны (БПЛА), которые уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Днем 30 апреля российское министерство обороны сообщило, что в двух приграничных регионах страны были уничтожены три дрона ВСУ. Один из них сбили в небе над Белгородской областью, а два других — в воздушном пространстве Курской области.

Незадолго до этого в Белгородской области ликвидировали еще один украинский БПЛА. По данным военного ведомства страны, для атаки ВСУ использовали летательный аппарат самолетного типа.