Группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области, ДНР и ЛНР. ВСУ утратили за сутки свыше 700 наемников, солдат и офицеров, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Запад» отразили пять контратак. Противник утратил до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

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В ходе противостояния с подразделениями «Южной» группировки войск ВСУ потеряли до 440 наемников, солдат и офицеров, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили девять контратак штурмовых групп. Противник утратил до 145 военнослужащих, три БМП «Bradley», два автомобиля, 155-мм САУ М109 «Paladin» и 105-мм легкую гаубицу М101.

В ходе боев с подразделениями группировки войск «Восток» противник утратил до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 20 военнослужащих.

Силы ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, констатировали в ведомстве.