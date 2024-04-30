Аксенов предупредил о несдетонировавших суббоеприпасах ATACMS

Сегодня в Симферопольском районе Крыма в районе села Донское после уничтожения вражеских ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», - предупредил Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.

Также военные уничтожили десять украинских дронов. Были сбиты и две авиабомбы Hammer французского производства.