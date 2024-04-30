В Минобороны Польши исключили отправку солдат на Украину

Варшава не планирует отправлять на Украину солдат, заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что в Европе в последние месяцы идет активная дискуссия о возможности отправки кадровых частей стран НАТО на Украину.

Большинство стран ЕС выступают категорически против этой инициативы, ряд государств поддерживает, но с оговоркой о том, что европейцы заменят подразделения ВСУ на границе с Белоруссией, будут заниматься ремонтом техники, подготовкой украинских солдат.

Залевский пояснил, что обсуждал эту тему с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Он добавил, что в беседе исключил возможность отправки польских подразделений даже в тыловые части.

По его словам, Варшава делает для Киева очень многое и без направления контингента: направляет оружие, боеприпасы, технику, обучает украинцев в тренировочных лагерях на территории страны.