Рогов сообщил о переходе села Работино под контроль ВС России

Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Работино — наше! Отличные новости поступают от наших воинов с передовой на ореховском направлении запорожского фронта», — написал Рогов.

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Политик отметил, что в результате тяжелых боев в Работино российские военные установили полный контроль над населенным пунктом.

30 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» сообщал об оставшихся незначительных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино. По словам Рогова, данные очаги представляют собой группы из двух-трех человек, которые не могут реально оценивать ситуацию.