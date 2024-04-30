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Крымчан попросили не трогать взрывоопасные обломки ракет ATACMS

После отражения ракетной атаки на Крым вблизи села Донское в пригороде Симферополя обнаружены неразорвавшиеся несдетонировавшие суббоеприпасы. Крымчан и гостей полуострова попросили их не трогать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымчан попросили не трогать взрывоопасные обломки ракет ATACMS
© Российская Газета

"После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса - не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", - написал Аксенов.

Взрывоопасные части представляют из себя ядра. На фото в сообщении главы республики они рассыпаны на краю дороги.

Очередная ракетная атака на Крым со стороны Украины с применением ракет ATACMS была отражена минувшей ночью. На некоторое время перекрывалось движение по Крымскому мосту. Ни одна из ракет не достигла целей, все они были успешно поражены российской ПВО.

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Украина