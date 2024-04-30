Спецтехника доставила на выставку Минобороны России на Поклонной горе трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая.

Машина M88А1 была захвачена российскими военнослужащими на Авдеевском направлении. Ее основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

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В настоящее время на площадке перед музеем Победы размещены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, буксируемая гаубица M777, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC.

Кроме того, уточнили в Минобороны, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение ВСУ.

Журналисты отметили, что TikTok, BiliBili и прочие китайские соцсети буквально переполнены видео с Поклонной горы в Москве: туристы охотно снимают трофейную технику и выкладывают на своих страницах.

На Западе также заметили выставку. Так, бывший офицер разведки США Юджин Румер заявил в интервью The Times, что экспозиция четко показывает: у Украины нет хороших вариантов, даже с учетом последнего пакета помощи.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что появление на выставке образцов современной бронетехники вынудит США пойти на определенные меры. В частности, Вашингтон может потребовать от Киева отвести западное вооружение на оперативную глубину и использовать только точечно.