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Под Часовым Яром ликвидировали французского наемника Габена Шупо

Под Часовым Яром уничтожили французского наемника Габена Доннио Шупо. Об этом сообщает ресурс Foreign Combatants.

Под Часовым Яром ликвидировали французского наемника Габена Шупо
© Российская Газета

Он погиб от осколочных ранений 20 апреля в ходе наступления ВС России на город. На передовой француз пробыл всего месяц.

Известно, что ранее Габен Шупо служил во Французском иностранном легионе. Был пулеметчиком и инструктором в Африке (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Кот-д"Ивуар). Уволился до окончания контракта, вернулся на родину, где работал в супермаркете.

Видимо, со временем мирная жизнь ему наскучила, и в январе 2024 года Габен Шупо отправился в качестве инструктора на Украину. А в марте он решил участвовать в боевых действиях в составе подразделения франкоязычных наемников Team Ambush. Это выбор стал для него роковым.

Напомним, французские наемники вовлечены в конфликт на Украине почти с самого начала СВО. Большинство из них придерживаются неонацистских взглядов, а некоторые участвовали в военных преступлениях против российских военнопленных. Встречались среди французских легионеров и такие экзотические персонажи, как граф Адриена Бодона де Мони-Пажоль. Он был уничтожен в феврале 2024 года.

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