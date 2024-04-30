Под Часовым Яром ликвидировали французского наемника Габена Шупо

Под Часовым Яром уничтожили французского наемника Габена Доннио Шупо. Об этом сообщает ресурс Foreign Combatants.

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Он погиб от осколочных ранений 20 апреля в ходе наступления ВС России на город. На передовой француз пробыл всего месяц.

Известно, что ранее Габен Шупо служил во Французском иностранном легионе. Был пулеметчиком и инструктором в Африке (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Кот-д"Ивуар). Уволился до окончания контракта, вернулся на родину, где работал в супермаркете.

Видимо, со временем мирная жизнь ему наскучила, и в январе 2024 года Габен Шупо отправился в качестве инструктора на Украину. А в марте он решил участвовать в боевых действиях в составе подразделения франкоязычных наемников Team Ambush. Это выбор стал для него роковым.

Напомним, французские наемники вовлечены в конфликт на Украине почти с самого начала СВО. Большинство из них придерживаются неонацистских взглядов, а некоторые участвовали в военных преступлениях против российских военнопленных. Встречались среди французских легионеров и такие экзотические персонажи, как граф Адриена Бодона де Мони-Пажоль. Он был уничтожен в феврале 2024 года.