Страны НАТО поставили Киеву большую часть из 200 различных систем вооружения, при этом подбор запчастей к ним обернулся кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Как отмечает американское издание, такая «сборная солянка обернулась кошмаром для Украины». Солдатам ВСУ пришлось искать запасные части для многих из этих систем.

Газета приводит в пример ситуацию с самыми распространенными артиллерийскими снарядами НАТО калибра 155 мм. Председатель Военного комитета альянса адмирал Роберта Бауэра рассказал, что производятся 14 различных вариантов таких боеприпасов. Некоторые из них не подходят к определенным пусковым установкам, в то время как другие могут подойти, но их не распознает программное обеспечение системы.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Руководитель организации добавил, что НАТО заплатит наибольшую цену в случае победы РФ в украинском конфликте. В подобной ситуации странам — членам Североатлантического альянса придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

29 апреля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО не выполнил два важных пункта по поддержке армии страны.