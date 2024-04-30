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Shot: у экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева не задеты жизненно важные органы

Супруга адвоката Эльмана Пашаева Алена сообщила, что мужчина получил контузию и ранение в ногу во время обстрела в зоне специальной военной операции (СВО). Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Стало известно о состоянии раненного на СВО экс-адвоката Ефремова
© Газета.Ru

Женщина уточнила, что жизненно важные органы бывшего защитника Михаила Ефремова не задеты. Об этом ей рассказал сам супруг, добавила Алена.

СМИ: Экс-адвокат Михаила Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО

Накануне защищавший Ефремова в суде адвокат Эльман Пашаев получил тяжелое ранение на СВО. По данным издания «СтарХит», группа, в которой находился адвокат, попала под обстрел под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По словам друга Пашаева, в тот момент адвокат и его сослуживцы находились в окружении украинских войск.

«Он сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказывал собеседник издания.

При это канал Shot добавляет, что медикам удалось остановить кровь у Пашаева после ранения. Все время адвокат находился в сознании.

В середине апреля Пашаев заявил, что находится на фронте специальной операции на Украине уже два года.

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