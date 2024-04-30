В НАТО полагают, что прямое столкновение альянса с Россией в ближнесрочной перспективе маловероятно, пишет обозреватель Дэниел Майклс в статье для Wall Street Journal.

Автор статьи уточнил, что аналитики альянса считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем.

В Совфеде предупредили об угрозе прямого столкновения с НАТО

По его данным, лидеры стран НАТО по-разному воспринимают внешние угрозы. Он добавил, что дискуссии по теме безопасности являются самыми острыми во время встреч альянса.

В частности, ряд государств полагает, что основными угрозами являются Россия и терроризм. Вместе с тем, Турция и страны, расположенные вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены различными региональными конфликтами и нелегальной миграцией.