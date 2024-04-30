В ВСУ рассказали о новой эффективной тактике российских войск

Вооруженные силы России стали прибегать к новой эффективной тактике в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на украинских военных.

«Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек», — рассказал журналистам боец ВСУ Сергей.

По его словам, в настоящее время у ВС РФ есть преимущество в численности войск и военной техники, и ВСУ может помочь только поставка самолетов. Другой солдат с позывным «Юпитер» добавил, что украинским солдатам не хватает боеприпасов и личного состава.

30 апреля французский аналитик Ульрих Буна заявил, что украинская армия, чтобы сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении, была вынуждена наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны.