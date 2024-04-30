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ERR: ВС РФ начали атаковать украинские войска волнами небольших групп

Вооруженные силы России стали прибегать к новой эффективной тактике в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на украинских военных.

В ВСУ рассказали о новой эффективной тактике российских войск
© РИА Новости
«Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек», — рассказал журналистам боец ВСУ Сергей.

По его словам, в настоящее время у ВС РФ есть преимущество в численности войск и военной техники, и ВСУ может помочь только поставка самолетов. Другой солдат с позывным «Юпитер» добавил, что украинским солдатам не хватает боеприпасов и личного состава.

30 апреля французский аналитик Ульрих Буна заявил, что украинская армия, чтобы сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении, была вынуждена наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны.

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