Стали известны подробности об убитом в Германии бойце ВСУ

Один из погибших 27 апреля в немецком городе Мурнау бойцов ВСУ был десантником 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады, сообщает командование бригады.

Уточняется, что солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году, а в Германии он проходил медицинскую реабилитацию, передает РИА «Новости».

Напомним, тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра. Убитые были украинскими военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.