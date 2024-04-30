На подлете к Белгороду сбили воздушную цель

Российские системы ПВО сработали в Белгородской районе, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперслужбы в настоящий момент уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил глава региона.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — написал Гладков.

Губернатор в 07:29 (совпадает с мск) информировал жителей о запуске сирены ракетной опасности. Он рекомендовал белгородцам пройти в укрытия и не подходить к окнам. Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили в 08:03.

28 апреля Вооруженные силы Украины атаковали район храма в поселке Александровке на западе Донецка в Вербное воскресенье. Нападение привело к гибели прихожанки 1952 года рождения. Кроме того, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи — женщина 1988 года рождения. Огонь был открыт из артиллерии калибра 155 мм.

До этого Гладков сообщал, что село Вязовое в Краснояружском районе подверглось атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные использовали дрон-камикадзе. Никто не пострадал.