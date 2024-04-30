Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал возможное появление войск США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это станет «неприкрытой оккупацией» Украины. Он отметил, что иностранные солдаты будут расценены как оккупанты и интервенты и автоматически станут приоритетной законной целью.

«Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с [Владимирос] Зеленским», — подчеркнул он.

Рогов считает, что, если Соединенные Штаты и решат отправить войска на Украину, то сделают это только после того, как закончатся «украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты».

Ранее Рогов сообщил, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Он заявил, что, по предварительным данным, Киев применил для удара по полуострову несколько баллистических ракет ATACMS.