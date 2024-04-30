Спецоперация на Украине 30 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 апреля 2024 года.

Военный заявил, что ВСУ стали чаще оставлять свои позиции под Угледаром

Украинская армия все чаще бросает свои позиции, в том числе под Угледаром, сообщает ТАСС со ссылкой на командира 394-го штурмового полка с позывным Саваль.

По его словам, «противник не особо огрызается», а у большинства «уже дух упал, не так, как раньше было».

Отмечается, что подавляющее большинство сдающихся в плен украинских военнослужащих признаются, что не были готовы идти на фронт. На линии боевого соприкосновения они оказываются, в том числе, из-за угроз со стороны ВСУ близким мобилизованных.

МО РФ заявило об уничтожении опорника ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота России уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Это произошло на херсонском направлении. После получения цели расчет в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель.

«Поднос» могут транспортировать в разобранном виде три человека. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики оперативно разворачивают миномет и наносят огневые удары по живой силе и лодкам противника.

МО РФ: саперы ВДВ расчистили проход штурмовым группам к опорнику ВСУ у Вербового

Российские саперы из Феодосии обезвредили участок минного поля противника в районе Вербового для прохода штурмовых групп к опорному пункту, сообщает ТАСС.

Они применили систему дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа», саперы-десантники проделали проход в минном поле. Затем на опорный пункт зашли штурмовые группы ВДВ и овладели им.

Поле этого саперы приступили к его разминированию, уничтожив как противотанковые, так и противопехотные мины в лесопосадке и вдоль подъездных путей.