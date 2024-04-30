Экс-советник минобороны США: Украина останется без солдат еще до наступления РФ
Вооруженные силы Украины могут остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Министерства обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора.
По его словам, у Украины уже заканчиваются солдаты, хотя российская армия еще не начала наступать. Как указал офицер, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день.
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Макгрегор считает, что эта страна близится к коллапсу.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Семеновка в ДНР. Также стало известно о взятии под контроль Новобахмутовки.
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