Вооруженные силы Украины могут остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Министерства обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора.

По его словам, у Украины уже заканчиваются солдаты, хотя российская армия еще не начала наступать. Как указал офицер, украинская армия ежедневно теряет сотни человек в день.

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Макгрегор считает, что эта страна близится к коллапсу.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Семеновка в ДНР. Также стало известно о взятии под контроль Новобахмутовки.