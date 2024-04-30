Эксперт рассказал о подготовке в РФ к провокациям ВСУ в майские праздники

Российские военные готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в предстоящие майские праздники. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого передает ТАСС.

"Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева", - заявил эксперт.

Экс-советник минобороны США: Украина останется без солдат еще до наступления РФ

Он также отметил, что в период майских праздников "однозначно будут провокации" со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные с 2014 года совершают какие-то диверсии и провокации на большие праздники. Марочко призвал жителей прифронтовых населенных пунктов РФ быть особенно бдительными в День Победы.

29 апреля украинские войска обстреляли хутор Бырдина, расположенный в Глушковском районе Курской области. 27 апреля ВСУ нанесли удар по селу Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. 23 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов написал, что к Пасхе на девяти белгородских кладбищах установят 20 укрытий.