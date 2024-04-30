Мобилизация: последние новости на сегодня 30 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Депутаты Заксобрания Иркутской области доставили гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО

Депутаты Иркутской области доставили гуманитарную помощь военнослужащим из региона, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает irk.ru.

Они привезли военным в Макеевку три автомобиля для медицинской помощи, запасные автозапчасти, генераторы, рации, антидроновые одеяла, медикаменты, продукты питания и другое. Помощь собрали народные избранники, Общероссийский народный фронт, общественники, жители региона.

Доставить помощь помогли иркутские предприниматели. Также бойцам привезли адресные посылки от жителей муниципалитетов.

Секретарь «Единой России» Игорь Ляхов доставит смоленским бойцам СВО партию помощи

В Смоленской области работа по сбору помощи бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, не прекращается ни в праздники, ни в выходные дни, сообщает smolgazeta.ru.

Груз лично доставит секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

В Белгороде он провел встречу с депутатом Госдумы Артёмом Туровым, который также везёт груз для российских бойцов.

В Ессентуках на ярмарке национальной кухни в помощь СВО собрали 300 тысяч рублей

В Ессентуках прошла благотворительная ярмарка национальной кухни «Мы вместе» в помощь бойцам, которые участвуют в спецоперации, сообщает sevkavportal.ru.

Мероприятие состоялось в гимназии «Интеллект». Мэр Владимир Крутников заявил, что в акции участвовали школьники, учителя и родители. Была собрана помощь для формирования гуманитарного конвоя.

Дети и подростки сделали наборы сухого душа, маскировочные сети и собрали на ярмарке почти 300 тысяч рублей.