Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом оружия

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

© Lenta.ru

Призыв американского лидера прозвучал на фоне стрельбы в городе Шарлотт. В результате четверо правоохранителей не выжили.

«Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование… И это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия», — сказано в заявлении Байдена.

Новые меры предполагают, в частности, запретит штурмового оружия и магазинов увеличенной емкости, требования по безопасному хранению оружия.

В 2023 году сообщалось, что США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за август превысил статистику предыдущих лет. Наибольшее число эпизодов произошли во время пребывания Джо Байдена на посту президента. За 227 дней 2023 года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия, отмечалось в статистическом отчете.