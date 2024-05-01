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Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов

Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов, рассказал старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков.

Как сообщил Любчиков, отвечая на соответствующий вопрос, речь идет о миллиардах долларов, передает ТАСС.

Трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору

По его словам, на выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Любчиков добавил, что в частности, представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.

Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового снаряжение украинских военнослужащих, вооружения, документы, карты, беспилотники.

Ранее трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе.

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