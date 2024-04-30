СМИ: ВСУ столкнутся с большими проблемами у Авдеевки

После сдачи позиций в районе Очеретино Вооруженным силам Украины будет крайне сложно остановить наступление российских войск на запад, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

По его словам, российские войска продолжают двигаться на запад и сдержать это наступление не хватает сил. При этом армия РФ «давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию». Эксперт считает, что захват Авдеевки превращается в тактический кризис для ВСУ.

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Кроме того, Украина рискует потеряет большие территории, если Москва будет развивать удары на Авдеевском направлении. Российская армия получит возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе. Через несколько месяцев Украину ждет «очень сложное время», указал Бортник.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские солдаты сбежали из села Очеретино в ДНР. Российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.