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В Госдуме допустили новые атаки Украины по Крыму ракетами ATACMS

Украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме допустили новые атаки Украины по Крыму ракетами ATACMS
© globallookpress.com

Он отметил, что целью атаки в ночь на 30 апреля были аэродромы. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 ракет ATACMS.

«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров», — подчеркнул Ивлев.

Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам.

В ночь с 29 на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами Крымского полуострова. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS.

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