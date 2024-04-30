Минобороны РФ: под Донецком уничтожены боеприпасы и техника ВСУ

Южная группировка российских войск уничтожила военную технику и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, операторы ударных FPV-дронов первого армейского корпуса группировки поразили склад боеприпасов и технику ВСУ.

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Кроме того, воздушная разведка выявила украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколькими точными ударами все цели были уничтожены.

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины в районах двух населенных пунктов в ДНР и заняли более выгодные рубежи. До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется.

22 апреля Минобороны России сообщило о взятии Новомихайловки в ДНР. В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.