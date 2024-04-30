Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

В ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, система противовоздушной обороны сработала над Джанкоем и Симферополем.

«По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — указал он.

Советник главы Крыма обратился к гражданам после сообщений о взрывах

По предварительным данным, Украина применила для удара несколько баллистических ракет.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Спустя 45 минут оно возобновилось.