Торговое судно подверглось атаке в Красном море

Торговое судно подверглось атаке и получило повреждения в Красном море. Об этом сообщили на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Несмотря на атаку, корабль продолжает движение по заранее проложенному маршруту.

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Ранее гражданское судно получило повреждение в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Отмечалось, что атаке подвергся британский корабль, следовавший под флагом Панамы из Приморска в Вадинар. В 14 морских милях юго-западнее города Эль-Муха в Йемене судно атаковали дважды. В результате первого обстрела произошел взрыв, который почувствовали члены экипажа. Следующий удар привел к повреждению корабля. По данному факту было организовано расследование.