Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, пишет РИА Новости.

По его словам, НАТО не выполнила два из трех важных пунктов по поддержке Вооруженных сил Украины. «Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнеры на двухстороннем уровне, так и США — это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины», — подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что Североатлантическим альянсом было выполнено только первое из обозначенных условий.

Ранее во время разговора с журналистами Столтенберг признал, что страны НАТО не выполнили свои обязательства перед Украиной и напомнил о согласовании новой военной помощи от США.