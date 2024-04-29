Западные СМИ раскрыли сроки начала крупного наступления ВС РФ

Украинские военные опасаются, что ВС РФ в конце мая начнут масштабное наступление. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском» со ссылкой на источники.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ в ближнесрочной перспективе ожидают активизацию действий российской армии на всех направлениях.

Украинские военные предполагают, пояснил источник, что Россия попытается взять под контроль Харьков. В наступлении на этот город будут участвовать, по его данным, от 20 до 40 тыс. человек.

«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — подчеркнул собеседник портала.

По словам источника, российские летчики в настоящее время сбрасывают бесчисленное число бомб, атакуют каждое здание, которое пытаются удержать украинские военные.

На Украине предположили, когда начнется наступление России

Напомним, что мнения военных экспертов по поводу штурма Харькова разделились. Многие полагают, что Россия заблокирует город и пойдет далее. Другие считают, что российские военные попытаются взять под контроль ряд других городов и только затем приступят к крупной операции на Харьковском направлении.