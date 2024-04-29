Советник Кучмы заявил, что падение Часова Яра обрушит фронт

Когда ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром, весь фронт падет, а Зеленский может потерять власть. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин считает, что ситуация на фронте обострилась для ВСУ и «ничего хорошего там нет». Российская армия продвигается по всем направлениям. Это признает украинское командование в лице Сырского.

«В любой момент может быть потерян Часов Яр», — сказал Соскин.

Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ситуацию, в ВСУ начались «разброд и шатания» и Россия освобождает населенные пункты один за другим.

«Надо замораживать ситуацию, надо прекращение огня, никакого наступления и выхода на 91 год быть не может», — сказал Соскин.

По его словам, Украина не может победить и приближается к критической точке.