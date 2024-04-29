В Белоруссии заявили об отсутствии просьбы помочь России в спецоперации

Россия не требовала от Республики Беларусь помочь в проведении спецоперации на Украине. Об отсутствии таких просьб заявил помощник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский, его цитирует RT.

По словам генерал-майора, Россия не требовала от соседнего государства помощи и не требовала принять участие в боевых действиях. В отличие от НАТО, РФ не тащит в военные дела партнеров и союзников, добавил он.

«Настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели», — пояснил Касинский.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о планах направить военнослужащих в Россию на курсы по подготовке военных инструкторов. Курсанты отдельно изучат опыт Вооруженных сил (ВС) России, приобретенный при проведении специальной военной операции (СВО), отметили в ведомстве.

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По словам замминистра обороны республики Андрея Жука, СВО стала учебником для Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, а военнослужащие Российской армии активно передают опыт коллегам. Он добавил, что белорусскую армию особенно интересует опыт российских артиллеристов, танкистов, специалистов по зенитным ракетным установкам и операторов беспилотных летальных аппаратов.