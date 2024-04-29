В США объяснили, почему ВСУ отозвали танки Abrams с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели американские танки M1A1 Abrams от линии соприкосновения из-за их уязвимости перед ударами российской армии. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

"Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам", — сказано в публикации.

В ней говорится, что это решение было принято после "тяжелых потерь", которые ВСУ понесли в боях с середины февраля.

Как отмечается в материале, что как минимум пять из 31 танка были уничтожены, а еще несколько выведены из строя. Британская газета The Telegraph отметила, что в НАТО обеспокоены уничтожением танков Abrams российскими войсками на Украине, поскольку уязвимость машин может говорить о ненадежности границ стран блока.

Минобороны показало, как был подбит Abrams, эвакуированный с поля боя

29 апреля стало известно, что первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции.

Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке "Патриот" на Поклонной горе в Москве в ближайшее время. Сообщалось, что танк был подбит при помощи дрона "Ланцет".