Столтенберг: Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в Североатлантический альянс. Его цитирует ТАСС. "Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО", — сказал генсек. При этом он отметил, что страны - члены НАТО не смогут договориться о членстве украинского государства к саммиту альянса в Вашингтоне в июле. "Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО", — заявил Столтенберг. Он также подчеркнул, что "законное место для Украины — в НАТО", эта страна станет членом альянса, сообщает RT. В начале апреля Столтенберг заявил, что НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится. До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет больше конкретики в том, что касается вопроса о вступлении Киева в НАТО.