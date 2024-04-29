В Дании могут ввести срочную службу для женщин

Воинская повинность для женщин может быть введена в Дании после следующих парламентских выборов. Об этом заявил министр обороны Троельс Лунд Поульсен, сообщает ТАСС.

Полтора месяца назад власти Дании объявили, что планируют рекрутскую реформу: женщины и мужчины будут призываться на совершенно равных условиях.

Министр сказал, что таким образом женщинам будет обеспечено «полное равноправие».

«Для меня чрезвычайно важно, что мы можем продвинуться дальше с укреплением обороны Дании», — сказал Поульсен.

Он отметил, что новый порядок призыва должен заработать после следующих выборов в 2026 году.

Против воинской повинности для женщин выступают партии «Либеральный альянс» и «Датские демократы». Остальные партии могут заключить так называемое «оборонное соглашение» и принять законопроект без согласия противников реформы.

Сейчас датчанки могут служить в армии добровольно. В новом законопроекте срок призыва продлен с 4 до 11 месяцев, а число призывников увеличено.